Polizeidirektion Mayen / Pressemeldung der PI Mayen, ...

Pressemeldung der PI Mayen, Wochenende 21.-23.09.2018

Mayen - Im Zeitraum vom Freitag, den 21.09., 12:00 Uhr, bis Sonntag, 23.09.2018, 11:00 Uhr nahm die PI Mayen über 60 Einsätze war. Dazu zählen auch Sachverhalts-/Anzeigenaufnahmen auf der Wache. U.a. wurden im Berichtszeitraum 9 Strafanzeigen und 11 Verkehrsunfälle aufgenommen

Nachdfolgende Einsätze finden in dieser Pressemeldung Erwähnung:

+++Umweltdelikt in Lonnig - Zeugenaufruf+++ In der Nacht von Fr., 21.09.2018, auf Samstag, 22.09.2018, wurde vor einem Anwesen im Dreckenacher Weg in Lonnig (Wohngebiet "Wohnen mit Pferden") durch einen unbekannten Täter illegal Abfall entsorgt. Vor Ort wurden 6 Kanister mit Altöl, 3 Autoreifen und eine Gummimatte festgestellt. Da zwei Altölkanister beschädigt waren, gelangte eine geringe Menge von Altöl ins Erdreich. Aus dem Grund wurde der Bereitschaftdienst der Unteren Wasserbehörde (KV Mayen-Koblenz) verständigt, welcher die unverzügliche Entsorgung der Abfälle veranlasste. Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber durch die Kriminalinspektion Mayen fortgeführt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Polizei Mayen zu wenden.

+++Verkehrsunfallflucht - Fahrer im Rahmen der Fahndung ermittelt+++ Am Samstag (22.09.2018)gegen 15:30 Uhr gingen auf der Wache der PI Mayen mehrere Notrufe ein. Demnach war der Fahrer eines dunklen Fiat auf der B 256, aus Richtung Kruft kommend, in Höhe der Kreuzung am Flugplatz Mendig, von der Fahrbahn abgekommen. Er überfuhr einen Leitpfosten, touchierte die Schutzplanke, fuhr dann kurzzeitig durch eine Wiese und und über eine Verkehrsinsel. Letztendlich setzte der Fiat seine Fahrt in Richtung Mayen, B 262, fort. Dort verlor sich -trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen- zunächst seine Spur. Aufgrund dieser auffälligen Fahrweise bestand der Verdacht, dass der Fahrer des Fiat möglicherweise unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen könnte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten der Fahrer und der PKW gegen 17:00 Uhr in der Ortschaft Eulgem (bei Kaisersesch) ausfindig gemacht werden. Wider Erwarten stand der Fahrer, ein 44-jähriger Mann aus Neuwied, weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss. Er gab gegenüber einer Streife der PI Cochem an, dass ihm bei der Fahrt eine Zigarette herunter gefallen sei, und er deshalb die Kontrolle über seinen PKW verloren habe. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

+++Verkehrunfall auf der B 258 bei Hirten - PKW überschlug sich+++ Am Samstagabend (22.09.2018) gegen 21:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Mayen die B 258 von Hirten in Richtung Mayen. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Mann bei regennasser Fahrbahn von der Straße ab. Sein PKW überschlug sich in der Folge. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfall nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

+++Glück gehabt! - Oktoberfestbesucher stürzt vor Zug+++ Am Samstagabend (22.09.2018) fand in unmittelbarer Nähe des Ostbahnhofes in Mayen, in einem Festzelt im Bereich der ehem. Lokhallen, ein Oktoberfest statt. Gegen 22:00 Uhr versuchte ein 48-jähriger Mann, die Gleisanlagen in Richtung Koblenzer Straße zu überqueren. Beim fußläufigen Überqueren der Gleise stürzte der alkoholisiert Mann. Ein Zug, welcher sich im Bahnhofsbereich bei einer Rangierfahrt befand, konnte eine Notbremsung einleiten, so dass es zu keiner Kollision kam. Der Mann wurde mit einer sturzbedingten Kopfplatzwunde ins Krankenhaus eingeliefert.

+++Ettringen -Geburtstagsparty lief aus dem Ruder+++ Am Samstagabend (22.09.2018) fand in der Schützenhalle des Ortes Ettringen (bei Mayen) eine private Geburtstagsparty statt. An der Feier nahmen vornehmlich jugendliche und heranwachsende Gäste Teil. Gegen 00:30 Uhr rücktene mehrere Rettungswagen des DRK an, da einige Jugendliche sehr stark alkoholisiert waren. Insgesamt waren vier Rettungswagen und drei Streifenwagen im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Da die Sicherheit aufgrund des hohen Alkholisierungsgrades der Gäste nicht mehr zu gewährleisten war, wurde die Party beendet. Teils wurden die Jugendlichen durch ihre hinzugerufenen Eltern abgeholt. Bei zwei Jugendlichen, es handelte sich um zwei 16-jährige Mädchen aus der Region, lag der Verdacht einer akuten Alkoholvergiftung vor, so dass sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

+++Fahren unter Drogeneinfluss+++ Am frühen Sonntagmorgen (23.09.2018) gegen 04:30 Uhr wurde ein 35-jährige Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel im Stadtgebiet Mayen mit seinem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Der Fahrer wurde mit zur Wache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Für den Fall, dass sich der Verdacht bei Vorliegen der Blutprobenergebnisses erhärtet, erwartet den Fahrer ein Bußgeld von min. 500 Euro sowie ein min. einmontiges Fahrverbot.

