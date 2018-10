Polizeidirektion Mayen / Pressemeldung der Polizei Adenau ...

Pressemeldung der Polizei Adenau (Fr., 19.10. bis So., 21.10.2018)

Adenau - Verkehrsunfälle: Am Wochenende ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Adenau 15 Verkehrsunfälle. Bei drei Verkehrsunfällen, die sich am Sonntag bei Müsch, Aremberg bzw. Baar ereignet hatten, war jeweils ein schwerverletzter Beteiligter, davon zwei Motorradfahrer und eine Pkw-Fahrerin, zu beklagen. Die Verletzten wurden mit Rettungshubschrauber bzw. Rettungswagen in umliegende Kliniken verbracht; Lebensgefahr besteht nach derzeitiger Einschätzung für die Verletzten nicht Zu einem weiteren Unfallereignis wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Ermittlungsverfahren: -Verstöße gg. das Betäubungsmittelgesetz Am Wochenende wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Am Freitagabend war nach Beschwerden aus der Bevölkerung eine Gruppe Jugendlicher in Adenau kontrolliert worden. Bei einem unter Drogeneinfluss stehenden Jugendlichen wurden Betäubungsmittel vorgefunden und sichergestellt; der 15-jähriger wurde im Anschluss der Obhut seiner Eltern überstellt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war bei Kempenich ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aufgefallen, der mit nicht zu seinem Fahrzeug gehörenden amtlichen Kennzeichen unterwegs war. Der Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

-Wohnwagenaufbrüche Unbekannte Täter brachen insgesamt sechs bei Schuld abgestellte Wohnwagen auf. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch ebenso unklar, wie Art und Umfang der Beute. Der angerichtete Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf geschätzte 8000,-EUR.

