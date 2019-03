Polizeidirektion Mayen / Pressemeldung der Polizei Bad ...

Pressemeldung der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler vom Wochenende 29.03.-31.03.2019

Bad Neuenahr-Ahrweiler -

Neben mehreren Ruhestörungen, Verkehrsunfällen und sonstigen Straftaten ereigneten sich unter anderem noch folgende Sachverhalte im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Berg In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde von derzeit unbekannten Tätern der Zigarettenautomat in der Münstereifeler Straße in Berg abgeflext und komplett entwendet. Die Ermittlungen und Auswertungen zur Tätereigenschaft dauern an.

Bad Neuenahr-Ahrweiler Am vergangenen Freitag kam es zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler zur einer Versammlung von Schülern unter dem Motto: "Friday for future". Am Bahnhofsvorplatz in Ahrweiler fand die Abschlusskundgebung statt. Insgesamt nahmen ca. 600 Schüler am Aufzug teil. Überwacht wurde die Aktion durch Kräfte der hiesigen Polizeiinspektion. Alles lief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse ab.

Bad Neuenahr-Ahrweiler In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Hauptstraße in Bad Neuenahr zu einer lautstarken und handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Beide Hauptbeteiligte wurden dabei verletzt. Ebenso ging im Laufe der Rangelei die Glasscheibe eines Mehrfamilienhauses zu Bruch. Gegen beide Personen wurden Strafanzeigen gefertigt.

Grafschaft-Lantershofen In der frühen Samstagnacht zündeten derzeit unbekannte Täter ein Zirkusplakat aus Pappe an, welches zuvor an einer Straßenlaterne in der Karweilerstraße befestigt war. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten gelöscht werden. Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor.

Grafschaft-Oeverich Kurz nach Mitternacht kam es heutigen Sonntag zu einem Verkehrsunfall in der Meckenheimer Straße in Oeverich. Dort fuhr ein PKW-Fahrer ohne Fremdeinwirkung gegen ein Hoftor. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,06 Promille. In der Folge wurde dem Beschuldigten Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den 50-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren und der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

