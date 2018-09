Polizeidirektion Mayen / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende 31.08.2018 (12:00 Uhr) - 02.09.2018 (12:00 Uhr)

Remagen - Verkehrsunfälle: Es wurden im Berichtszeitraum acht Verkehrsunfälle gemeldet. In einem Fall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei zwei Verkehrsunfällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt.

Motorradfahrer auf Ölspur gestürzt Sinzig. Am frühen Samstagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Remagen ein Verkehrsunfall mit einem gestürzten Motorradfahrer gemeldet. Dieser war im Kreisverkehr der Harbachstraße auf einer Diesel- Ölspur ausgerutscht und verletzte sich hierdurch leicht. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache ergaben, dass sich nahezu durch das gesamte Dienstgebiet der Polizeiinspektion Remagen, von Maria Laach ausgehend bis nach Sinzig, diese Diesel- Ölspur erstreckte. Zur Beseitigung dieser Gefahrenstelle größeren Ausmaßes wurden die Straßenmeisterei Sinzig und die Feuerwehren Sinzig, Waldorf und mehrere Einheiten aus dem Brohltal alarmiert. Der Verursacher, ein Bus mit einem technischen Defekt, konnte ermittelt werden.

Strafanzeigen: Im Berichtszeitraum wurden 10 Straftaten registriert.

Sachbeschädigung an Pkw Sinzig. Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen auf dem Kaiserparkplatz abgestellten Pkw, indem sie beiden Außenspiegel erheblich beschädigten. An dem Fahrzeug konnten Blutspuren gesichert werden Die Polizeiinspektion Remagen bittet um mögliche Hinweise. Wer hat eventuell im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen an den geparkten Fahrzeugen auf dem Parkplatz gesehen? Hinweise unter Tel. 02642/9382-0

