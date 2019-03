Polizeidirektion Mayen / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Mayen, Wochenende 15.-17.03.2019

Mayen - #Verkehrsunfallflucht am 15.03.2019 in Mayen (Zeugenaufruf): Am Freitag, den 15.03.2019, zwischen 13:50 und 14:05 Uhr, wurde ein in der Neustraße in Mayen geparkter PKW (Audi A4) durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. An dem PKW entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

#Lasergeschwindigkeitsmessung am 15.03.2019 in Mayen: Am Freitag, den 15.03.2019, zwischen 12:30 und 13:30 Uhr, führten Beamte der PI Mayen eine Lasergeschwindigkeitsmessung im Kottenheimer Weg in Mayen durch. Dort gilt Tempo 30 km/h. In der Messzeit wurde gegen drei Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren eingeleitet, da sie die zulässige Geschwindigkeit um mehr als 20 km/h überschritten. 18 Fahrzeugführer kamen mit einer Verwarnung in Höhe von 15-35 Euro davon, da sie die Geschwindigkeit geringfügig um bis zu 20 km/h überschritten hatten.

#Fund eines dreistelligen Bargeldbetrages am 15.03.2019 in Mayen: Ein ehrlicher Finder gab am Freitagmittag (15.03.2019), gegen 13:30 Uhr, einen dreistelligen Bargeldbetrag auf der Wache der PI Mayen ab. Das Geld hatte der Finder zuvor in der Marktstraße in Mayen (auf dem Boden liegend) gefunden. Das Geld wurde bei der PI Mayen in Verwahrung genommen und wird an das Fundbüro der Stadt Mayen weitergeleitet. Der Verlierer bzw. rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Mayen oder an das Fundbüro der Stadt Mayen zu wenden.

#Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung: Am frühen Samstagmorgen (16.03.2019), gegen 05:30 Uhr, wurde der PI Mayen durch Zeugen ein in einem Feld stehender PKW an der K 25 zwischen Mayen und Mayen-Alzheim gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der PKW von Mayen in Richtung Alzheim fahrend nach links von der Fahrbahn abgekommen und sich anschließend auf einem Feld festgefahren hatte. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein junger Mann aus der Region in der Nacht gegen 01:00 Uhr alkoholisiert mit dem PKW von der Fahrbahn abgekommen war und sich vom Unfallort entfernte, nachdem er sich auf dem Feld festgefahren hatte. Ein mehrere Stunden nach dem Unfall durchgeführter Alcotest ergab noch mehr als 1 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde zur vorläufigen Entziehung sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, welches eine Geldstrafe und einen mehrmonatigen Führerscheinentzug nach sich ziehen kann.

#PKW-Aufbrüche in Mayen-Hausen (Zeugenaufruf): In der Nacht von Freitag, den 15.03.2019, auf Samstag, den 16.03.2019 wurden im Stadtteil Mayen-Hausen durch unbekannte Täter zwei PKW der Marke BMW aufgebrochen. Aus dem Innenraum wurden u.a. die Lenkräder inkl. Airbag sowie die eingebauten Navigationssysteme entwendet. Der Schaden dürfte sich nach vorläufigen Schätzungen auf jeweils 5.000 Euro belaufen. Die Tatorte lagen in im Schulweg und in der Bahnhofstraße. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Kriminal- oder Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

#Verkehrsunfallflucht am 16.03.2019 in Mendig (Zeugenaufruf): Am Samstagmorgen (16.03.2019), zwischen 08:50 und 09:30 Uhr, wurde ein Renault Megane auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Mendig (Robert-Bosch-Straße) durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

#Sachbeschädigung an PKW in Mendig: In der Nacht von Samstag, den 16.03.2019, auf Sonntag, den 17.03.2019, wurde in der Blumenstraße in Mendig ein dort geparkter VW Passat Kombi durch einen unbekannten Täter mutwillig beschädigt. An dem PKW wurde u.a. ein Außenspiegel abgerissen bzw. abgetreten. Der Schaden wird auf ca. 500-800 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

