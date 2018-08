Polizeidirektion Mayen / Pressemeldung für den Zeitraum ...

Pressemeldung für den Zeitraum Freitag, 17.08.2018, 12.00 Uhr bis Sonntag, 19.08.2018, 12.00 Uhr

Cochem - Verkehrsunfälle: Im Berichtszeitraum wurden von der Polizeiinspektion Cochem insgesamt neun Verkehrsunfälle aufgenommen. In acht Fällen blieb es bei reinem Sachschaden. In zwei Fällen entfernte sich der jeweilige Unfallverursacher unerlaubter Weise von der Unfallstelle.

Am frühen Samstagabend verlor ein Motorradfahrer in einer Linkskurve auf der K 36 in Bruttig-Fankel die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte; der Mann wurde hierbei an Hand und Fuß verletzt und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Straftaten: Im Berichtszeitraum wurden bei der Polizeiinspektion Cochem insgesamt sieben Strafanzeigen erfasst. In zwei Fällen kam es zu einer Sachbeschädigung, einmal durch Besprühen einer Gebäudewand mit Graffitis und einmal durch Zerstechen von allen vier Reifen an einem Pkw. Eine weitere Sachbeschädigung wurde am Sonntagmorgen im familiären Umfeld begangen, indem der Glaseinsatz einer Haustür eingeschlagen wurde. In Beilstein wurde am Freitag einem Touristen sein Mobiltelefon von einem unbekannten Täter aus der mitgeführten Handtasche gestohlen.

