Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cochem für das Wochenende vom Freitag, 16.02.2018 bis Sonntag, 18.02.2018

Cochem - Unfälle und Verkehrsdelikte

Im Berichtszeitraum ereigneten sich 11 Verkehrsunfälle. Es blieb ausschließlich bei Sachschäden. Ein Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Hauptursache waren Kollisionen mit Wildtieren auf der Fahrbahn (7 Unfälle).

Verkehrsunfallflucht in Lieg, Zeugen gesucht!

Zwischen Mittwoch, 14.02.2018 und Freitag, 16.02.2018, 09.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in Lieg, In der Lun/ In den Gärten eine gemeindeeigene Straßenlaterne. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Cochem, Tel.: (02671) 9840.

Straftaten Bei der Polizei in Cochem kamen am Wochenende 7 Delikte zur Anzeige. Es handelte sich um zwei Ladendiebstähle, 3 Betrügereien durch Internetbestellungen, eine Körperverletzung sowie einen Kennzeichendiebstahl.

