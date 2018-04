Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Adenau für das Wochenende der 17. KW

Adenau - 1. Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Vermutlich in der Nacht vom 24. auf den 25. 04.2018 wurde in Ahrbrück, Kesselinger Straße ein Zigarettenautomat unter massiver Gewaltanwendung aufgehebelt. Der beschädigte Automat wurde am 27.04.2018 im Rahmen der Streife festgestellt.

2. Unfallflucht

Ein größeres Fahrzeug wie LKW oder Traktor dürfte am Freitag gegen 18.00 Uhr auf der L 73 zwischen Schuld und dem Abzweig nach Wershofen in einer Linkskurve nach rechts abgekommen sein. Der Fahrer beschädigte die Leitplanke und schleuderte Schotter vom Fahrbahnrand auf die Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

3. Unfall mit Personenschaden

Am Freitag, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Bruder als Beifahrer die L 111 bei Wollscheid. Er kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der PKW kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen stiegen zunächst anscheinend unverletzt aus dem PKW aus, kurze Zeit später erlitt der 19-Jährige einen Kreislaufzusammenbruch. Er wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, wo er zunächst stationär verlieb; er wurde mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

4. Verkehrsunfall, Motorradfahrer flüchtete

Am 28.04.2018 um 14.30 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin aus Richtung Müllenbach kommend die B 257 im Kreuzungsbereich Potsdamer Platz. Von rechts bog ein Motoradfahrer trotz Wartepflicht vor ihr auf die B 257 ein. Um nicht aufzufahren, wich sie nach rechts aus und stieß gegen den Bordstein. Ihr PKW wurde dadurch beschädigt. Der Motorradfahrer fuhr trotz deutlichen Hupens der PKW-Fahrerin einfach weiter. Die Geschädigte konnte allerdings das Kennzeichen EU... vom Motorrad ablesen. Die zuständige Polizeidienststelle wurde um Ermittlungen ersucht.

5. Verkehrsunfall Vorfahrtsmissachtung, Motorradfahrer verletzt.

Am 28.04.2018 um 18.30 Uhr überquerte ein 55-Jähriger mit seinem PKW die Kirmutscheider Kreuzung aus Richtung Hoffeld kommend in Richtung Wirft. Er missachtete hierbei die Vor-fahrt des von rechts kommenden Motorradfahrers . Es kam zu Zusammenstoß. Der 51-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt, beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Schmidt, PHK

