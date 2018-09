Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Adenau für das Wochenende vom 07.09. bis zum 09.09.2018

Adenau - Im oben genannten Zeitraum kam es im Bereich der PI Adenau zu insgesamt acht Verkehrsunfällen, wobei bei einem Verkehrsunfall ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Dieser Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der B 257 zwischen Ahrbrück und Altenahr. Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen verlor in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Altenahr, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Hierbei rutschte er in ein angrenzendes Feld und erlitt schwere Verletzungen. Er musste daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

