Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Mayen

Mayen - K.O.-Tropfen verabreicht? Anläßlich der Veranstaltung WHU-Euromasters 2018 (Studententreffen) auf dem Flugplatz in Mendig, wurde hiesige Dienststelle am 10.11.2018 gegen 02.15 Uhr darüber informiert, dass eine junge Frau teilnahmslos aufgefunden wurde und sich an nichts erinnern könne. Die 24-jährige hatte die Veranstaltung mit dem eigenen Pkw aufgesucht. Nach dem Genuss eines Mineralwassers wurde ihr übel und im Anschluss konnte sie sich an nichts erinnern. Sie stand völlig neben sich und schlief immer wieder ein. Nach Einschätzung von Rettungsdienst und dem behandelnden Arzt ist die Verabreichung von sog. K.O.-Tropfen sehr wahrscheinlich. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizeiinspektion Mayen, 02651/8010

Radfahrer stößt gegen Pkw Am Freitag, den 09.11.2018 gegen 16.45 Uhr, befuhr ein Radfahrer in Mayen die Straße Am Wasserturm und wollte nach rechts An den Mühlsteinen abbiegen. Dort wartete eine Autofahrerin in einer Grundstückseinfahrt, um in die Straße einzufahren. Der Radfahrer schnitt die Einmündung beim abbiegen und überfuhr dabei eine große Sperrfläche. Hier fuhr er dann ungebremst in die Fahrertür des Pkw und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Ferner wurde bei dem Radfahrer der Einfluss von Betäubungsmittel zum Unfallzeitpunkt festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Polizeidirektion Mayen Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pi.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.