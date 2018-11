Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Mayen für das Wochenende 16.-18.11.2018

Mayen - Mendig - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, den 16.11.2018 ereignete sich gegen 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall in Mendig. Es kam zur frontalen Kollision zwischen einem PKW, der auf der L 113 in Richtung Maria Laach fuhr und einem entgegenkommenden Abbieger, der auf die A61 auffahren wollte. Die 64- und 25-jährigen jeweiligen Beifahrerinnen verletzten sich dabei leicht. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Mayen - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am 16.11.2018, gegen 23:30 Uhr fiel im Stadtgebiet Mayen ein unbeleuchtetes Fahrrad im Straßenverkehr auf und der Fahrradfahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurden ca. 25 Gramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte wird sich in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Mendig - Trunkenheitsfahrt

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde gegen 00:20 Uhr ein PKW in Mendig einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer des PKW stand unter dem Einfluss von Alkohol. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Münstermaifeld - Wohnungseinbruch

Am Samstag, den 17.11.2018 kam es im Zeitraum zwischen 16:00 und 18:49 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Johann-Büchel-Straße in Münstermaifeld. Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zur Wohnung und entwendeten Schmuck. Wer sachdienliche Hinweise hat, teilt diese bitte der Kriminalinspektion Mayen mit.

Mayen - Raub

Am 18.11.2018 kam es gegen 02:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Marktstraße in Mayen. Dem 29-jährigen Geschädigten wurde nach einem Gaststättenbesuch unter Gewaltanwendung das Mobiltelefon geraubt. Er wurde bei der Tat leicht verletzt. Die Täter agierten aus einer Personengruppe heraus. Bei den Tätern soll es sich um circa 10 bis 12 Personen, im Alter von 18 bis 25 Jahren und mit Migrationshintergrund handeln. Hinweise auf die Täter werden durch die Polizei Mayen erbeten.

Mayen - Einbruch in Kleingartenanlage

Im Zeitraum 10.-18.11.2018 kam es zu einem Einbruch in der Kleingartenanlage im Katzenberger Weg in Mayen. Die Tür zu einem Gartenhäuschen wurde gewaltsam aufgehebelt und das Objekt durchwühlt. Die bislang unbekannten Täter entwendeten ein Radio von geringem Wert. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizei Mayen erbeten.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.