Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Adenau/Wochenende Sa./So. 23./24.03.2019

Adenau - Hier einige ausgewählte Verkehrsunfälle (polizeiliche Tätigkeiten) der Polizeiinspektion Adenau im Überblick:

1. 22.03.2019, 17.56 Uhr: 53539 Brücktal, L94.

Kradunfall mit Personenschaden

Zum einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am 22.03.2019, 17.56 Uhr auf der L94 in der Gemarkung Brücktal. Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger Kradfahrer mit seinem Motorrad die L94 von Boos kom-mend in Fahrtrichtung Brücktal. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und wegen der tiefstehenden Sonne nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei hatte er sich schwere Verletzungen zugezogen. Es erfolgte ei-ne Einlieferung ins Krankenhaus Adenau. Das verunfallte Krad wurde von einem ortsansässi-gen Abschleppunternehmen geborgen.

2. 23.03.2019, 20.45 Uhr - 24.03.2019, 00.29 Uhr: 56727 Baar-Wanderath, Am Bucholz

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Während des Tatzeitraumes kam es in der Ortslage Baar-Wanderath auf einem bekannten Parkplatz zu Sachbeschädigungen an insgesamt 4 Fahrzeugen. Im Einzelnen wurden an einem Pkw die Heckscheibe und an einem Firmenbus die Fenster-scheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Außerdem wurden an zwei weiteren Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung einer tatverdächtigen Person führen können, wer-den an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691 - 9250, erbeten.

3. 24.03.2019, 02.41 Uhr: 53520 Nürburg, B258.

Alkoholisierter Fahrzeugführer

Zum genannten Zeitpunkt wurde im Bereich der zuvor aufgeführten Örtlichkeit ein 27-jähriger Fahrzeugführer einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen. Die einschreitenden Polizeibeamten stellten fest, dass besagter Fahrzeugführer merklich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alco-Test auf der Wache der Polizeiinspektion Adenau verlief positiv. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Führerschein und Fahrzeugschlüssel konnten si-chergestellt werden.

4. 23.03.2019, 15.00 Uhr - 24.03.2019, 09.00 Uhr: 53518 Adenau, Hauptstraße.

Vandalismus

Während des Tatzeitraumes machte sich ein bisher unbekannter Täter in Adenau am Markt an der dortigen Bäckerei in der Form zu schaffen, indem er vermutlich durch Eintreten die elektrisch betriebene Jalousie nicht unerheblich beschädigte. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung einer tatverdächtigen Person führen können, wer-den an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691 - 9250, erbeten.

Leßmann, PHK

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-9250 www.polizei.rlp.de/pi.adenau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.