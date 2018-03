Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der PI Adenau ...

Pressemitteilung der PI Adenau Sa./So. 03./04.03.2018

Adenau - Im Berichtszeitraum haben sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Adenau insgesamt 3 Verkehrsunfälle ereignet:

Es erfolgte eine Auflistung nach: -- Verkehrsunfälle mit Sachschaden, Anzahl = 3 -- Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten und Anzahl = 0 -- Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten Anzahl = 0

Hier einige ausgewählte Verkehrsunfälle (polizeiliche Tätigkeiten) der Polizeiinspektion Adenau im Überblick:

1. Verbandsgemeinde Adenau/Trickdiebstahl (01.03.2018, 16.00 Uhr): Eine 81-jährige Geschädigte setzte die Wache der Polizeiinspektion Adenau davon in Kennt-nis, dass es gestern in ihrer Wohnung in Adenau, Betreutes Wohnen, zu einem Trickdiebstahl gekommen sei. Bei ihr wurde eine junge osteuropäische Frau mit Blumenstrauß vorstellig, die angab, sich nach ihrem Gesundheitszustand erkundigen zu wollen, sie sei vom Personal der Einrichtung. Die Täterin schlug vor, sich in einen Aufenthaltsraum, unweit der Wohnung der Geschädigten zu setzen. Die Geschädigte lehnte während dessen ihre Wohnungstür lediglich an, sodass diese von den weiteren Täterinnen betreten werden konnte. Hier wurde Schmuck im Wert von ca. 20.000 Euro aus einer Schmuckschatulle im Schlafzimmer sowie die Geldbörse mit Inhalt der Geschädigten entwendet. Vom Personal der Einrichtung wurden gegen 16:00 Uhr drei junge osteuropäische Frauen beobachtet, welche mit einem roten Opel vorfuhren und mit dem beschriebenen Blumenstrauß in der Hand in Richtung der besagten Wohnung gingen. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der tatverdächtigen Personen führen können, wer-den an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

2. Sachbeschädigung/Wershofen (02.03.2018, 19.00 Uhr - 03.03.2018, 08.00 Uhr): Ein 54-jähriger Geschädigter setzte die Wache der PI Adenau davon in Kenntnis, dass in der vergangenen Nacht die beiden an seinem Eingang (Hauptstraße) befindlichen Blumentöpfe von einem bisher unbekannten Täter beschädigt worden seien. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung eines Tatverdächtigen führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

Leßmann, PHK

