Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der PI Adenau für ...

Pressemitteilung der PI Adenau für das Wochenende 25.05.2018-27.05.2018

Adenau - Fisherman´s StrongmanRun

Am Samstag, den 26.05.2018, fand der Hindernislauf "Fisherman´s StrongmanRun" im Bereich der Grand Prix-Strecke des Nürburgringes statt. Bei schönstem Sonnenschein nahmen Rund 7000 Läufer/innen die Herausforderung an und gingen für 12 oder 24 Kilometer, gegen 13 Uhr, an den Start. Umliegende Kreis- und Landesstraßen mussten hierfür teilweise gesperrt werden. Der An- und Abreiseverkehr, sowie die Veranstaltung selbst, verliefen für die Polizei unproblematisch.

Verkehrsunfälle

An diesem Wochenende ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Adenau insgesamt 10 Verkehrsunfälle, davon zwei auf dem Nürburgring. Zwei Motorradfahrer wurden leichtverletzt, es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro. Bei zwei Unfällen kam es zur Wildberührung.

Diebstahl eines Fahrradträgers

Auf dem Wanderparkplatz an der L10, unweit von Adenau, kam es am 25.05.2018, zwischen 15:30 und 18:30 Uhr, zu dem Diebstahl eines Fahrradträgers, der auf einer Anhängerkupplung eines PKW aus dem Zulassungsbereich Daun montiert war.

Fundunterschlagung eines Rucksacks

Am 26.05.2018, zwischen 08:30 und 08:45 Uhr, wurde ein Rucksack mitsamt hochwertiger Kamera (Sony) unterschlagen. Der Geschädigte legte den Rucksack auf der Grünfläche an der B258, Bereich Nürburgring, gegenüber dem Nürburgring-Logo ab und vergaß ihn dort. Als ihm dies einfiel, war er bereits mitgenommen worden.

Sachbeschädigung an geparktem PKW

Am 26.05.2018, zwischen 09:30 und 09:50 Uhr, kam es zu der Beschädigung eines geparkten Mercedes auf dem Parkplatz des Gewerbegebietes "An den Märkten" in Ahrbrück. Unbekannte haben den linken Kotflügel beschädigt.

Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit vom 22.05.2018 und dem 26.05.2018, wurde in ein Wohnhaus in Kempenich eingebrochen. Der Eigentümer befand sich zu dieser Zeit nicht in seinem Haus.

Die Polizei Adenau bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zu den vorgenannten Sachverhalten unter der Telefonnummer 02691-9250.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-9250 www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.