Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der PI Adenau für ...

Pressemitteilung der PI Adenau für das Wochenende 28.-30.10.2018

Adenau - Flüchtige Fahrradfahrerin

Am 28.09.2018 gegen 20.30 Uhr kam es in Adenau in der Straße "Im Broel" zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin stürzte, stand wieder auf und entfernte sich mit dem Fahrrad vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zur Identität der Fahrradfahrerin machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau unter Tel.: 02691/9250 in Verbindung zu setzen.

