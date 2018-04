Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der PI Remagen ...

Pressemitteilung der PI Remagen (Zeitraum 20.04.2018 - 22.04.2018, 12:00 Uhr / Wochenende)

Remagen - Facebook-Treffen gerät außer Kontrolle: Über eine Facebook-Gruppe zur Veranstaltung "Anlassen" auf dem Nürburgring verabredete sich ein nicht überschaubarer Personenkreis. Hierbei wurde vereinbart, dass man sich ab Freitag im Industriegebiet Brohltal-Ost trifft, um gemeinsam am Sonntagmorgen den Nürburgring aufzusuchen. Bereits in den Vorjahren fand ein solches Treffen statt, jedoch waren nie mehr als 50 Personen der Einladung gefolgt. Die Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet bauten ihre Zelte auf einer brachliegenden Wiese auf, ohne zuvor die Erlaubnis des Eigentümers eingeholt zu haben. Weiterhin kam es zu erheblichen Beschwerden über Verkehrsverstöße und Beeinträchtigungen durch mehrere Zweiradfahrer in der Ortslage Niederzissen. Am Samstag wurde dann festgestellt, dass weit über 300 Teilnehmer ihr Lager im Industriegebiet bei Niederzissen aufgeschlagen hatten, mit steigender Tendenz. Ein Verantwortlicher für das Lager war nicht vorhanden. Mehrere Teilnehmer berichteten jedoch, dass das Treffen "aus dem Ruder laufe" und niemand die Kontrolle übernehme. Die Polizei Remagen löste daraufhin das Lager auf. Die Teilnehmer wurden auf verschiedene Ausgleichsflächen / Campingplätze verteilt. Einige Teilnehmer unterstützen dabei die Polizei, indem sie die Übernachtungsmöglichkeiten in der Facebookgruppe veröffentlichten. Durch polizeiliche Präsenz konnten letztlich auch Beschwerden aus der Bevölkerung heraus erheblich reduziert werden.

Freudenschüsse bei Hochzeitsfeier: Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr kam es während eines Autocorso anlässlich einer Hochzeit in der Ortslage Sinzig zu Beschwerden über eine männliche Person, die mit einer Pistole aus einem fahrenden Auto heraus in die Luft schieße. Vor Ort konnten die aufnehmenden Polizeibeamten entsprechende Patronenhülsen sicherstellen. Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Die Polizei Remagen bittet um Zeugenhinweise, insbesondere zur Identität des Schützen unter der Telefonnummer 02642/93820.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642-93820 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.