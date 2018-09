Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der PI Remagen ...

Pressemitteilung der PI Remagen (Zeitraum 07.09.2018, 12:00 Uhr - 09.09.2018, 12:00 Uhr / Wochenende)

Remagen - Niederzissen. Am Samstagabend kam es zu Streitigkeiten auf der Kirmes in Niederzissen im Bereich des Autoscouters. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten den Streit schlichten. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten der Beteiligten lag nicht vor. Es erfolgte eine so genannte Gefährderansprache.

Bad Breisig. Zu einem Körperverletzungsdelikt in einem Breisiger Gastronomiebetrieb wurde die Polizei Remagen am frühen Sonntagmorgen gerufen. Den ersten Befragungen zu Folge gab ein 22jähriger Mann nach einer Provokation dem 21jährigen Geschädigten eine Kopfnuss auf die Nase. Mit Verdacht einer Nasenfraktur wurde der Geschädigte medizinisch erstversorgt und in ein nahliegendes Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Personen waren merklich alkoholisiert.

Niederzissen. Der Rettungsdienst bat die Polizei Remagen am frühen Sonntagmorgen um Unterstützung bei der medizinischen Versorgung einer hilflosen Person. Der 21jährige Verantwortliche hatte offenbar deutlich dem Alkohol zugesagt und zeigte sich höchst aggressiv gegenüber den Rettungskräften. Er konnte letztlich in ein nahegelegenes Krankenhaus sistiert und medizinisch versorgt werden.

Des Weiteren bittet die Polizeiinspektion Linz um Übernahme in den Presseverteiler der PD Mayen: Polizeiinspektion Linz - Nachtrag zu "PKW Fahrer beschädigt Verkehrsinsel und flüchtet" der Polizei Linz vom 05.09.2018 - 17:23 Uhr "In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer der Kreisverkehr zwischen den Ortsgemeinden Rheinbrohl und Bad Hönningen erheblich beschädigt." Im Rahmen des Presseaufrufes konnte nach Zeugenhinweisen ermittelt werden, dass die Verkehrsunfallflucht am Dienstag, 04.09.18, gegen 21:00 Uhr geschehen sein muss. Gegen 22:00 Uhr sei ein im Frontbereich stark beschädigter PKW auf die Fähre von Rheinbrohl nach Bad Breisig gefahren. Bei dem PKW soll es sich um eine viertürige schwarze Mercedes A-Klasse mit AW - Kennzeichen handeln. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizei Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

