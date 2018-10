Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der PI Remagen ...

Pressemitteilung der PI Remagen (Zeitraum 12.10.2018 - 14.10.2018, 12:00 Uhr / Wochenende)

Polizeiinspektion Remagen - Remagen. Am Freitag, den 12.10.2018 kam es gegen 13:45 Uhr in der Sinziger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen eine Motorradfahrer und einem PKW. Offenbar übersah der Motorradfahrer den im fließenden Verkehr anhaltenden PKW und fuhr diesem aus Unachtsamkeit auf. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht, er wurde zwecks weiterer medizinischer Versorgung in das nahegelegene Krankenhaus Remagen verbracht.

Sinzig. Am frühen Sonntagmorgen fiel im Rahmen der Streifenfahrt ein PKW auf, welcher in deutlich unsicherer Fahrweise geführt wurde. Die anschließende Verkehrskontrolle ergab, dass der 24jährige Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Remagen. Im Zuge einer Standkontrolle auf der B9 vor der Ortslage Remagen wurde am Sonntag, gegen 12:30 Uhr ein 41jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, der augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht auf den Konsum von THC. Es erfolgte die Entnahme eine Blutprobe.

Remagen. Durch eine Bürgerbeschwerde wurden die Beamten der Polizeiinspektion Remagen auf einen Zweiradfahrer aufmerksam. Dieser konnte im Zuge der Überprüfung angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 49jährige Kradfahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis und ohne Zulassung unterwegs war. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

