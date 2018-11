Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der PI Remagen ...

Pressemitteilung der PI Remagen (Zeitraum 09.11.2018 - 11.11.2018, 12:00 Uhr / Wochenende)

Remagen - Verkehrsunfälle: Es wurden im Berichtszeitraum 12 Verkehrsunfälle gemeldet. Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt. Bei je einem Verkehrsunfall in Burgbrohl und Sinzig (Radfahrer) war erhebliche Alkoholisierung die Unfallursache, hier wurde eine Blutprobe entnommen und in einem Fall der Führerschein sichergestellt. Nach zwei Unfällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt, so dass hier Strafanzeige wegen Unfallflucht erstattet wurde.

Strafanzeigen: Im Berichtszeitraum wurden 19 Straftaten registriert.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Bad Breisig. In den frühen Morgenstunden des Sonntages wurde der Polizeiinspektion Remagen gemeldet, dass mehrere Gully-Deckel im Bereich der Hauptstraße entfernt wurden. Vor Ort wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass auch im Arweg (K 47) eine Vielzahl solcher Deckel fehlte. Bisher unbekannte Täter nahmen sie heraus und warfen diese in das angrenzende Gelände. Durch die nun offenen Regeneinläufe entstand eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer, eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde gefertigt. Insgesamt wurden 31 Gullys geöffnet. Die Polizei fragt, wer hat in den Morgenstunden des Sonntages verdächtige Personen oder Personengruppen im Bereich des Arweges oder der Hauptstraße in Bad Breisig gesehen, wer wurde gefährdet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen. Tel. 02642/9382-0.

