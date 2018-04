Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der Polizei Adenau ...

Pressemitteilung der Polizei Adenau vom Osternwochenende

Adenau - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Adenau von Sa., 31.03.2018 bis Mo., 02.04.2018:

Verkehrsunfälle Im oben genannten Zeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau insgesamt 12 Verkehrsunfälle. Glücklicherweise kam es bei keinem der Verkehrsunfälle zu einem Personenschaden. Bei insgesamt drei der Verkehrsunfälle entfernten sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Pkw-Anhänger entwendet Vermutlich von Fr., 30.03. auf Sa., 31.03 wurde von einem Waldgrundstück an der B412 bei Kempenich ein Pkw-Anhänger entwendet. Der Anhänger war mit einer Diebstahlsicherung gegen die unberechtigte Wegnahme gesichert. Der oder die Täter dürften den Anhänger zum Transport also auf ein anderes Fahrzeug aufgeladen haben.

Einbruch in Fischerhütte In der Nacht zum Ostersonntag brachen unbekannte Täter in eine Fischerhütte in Schuld ein und entwendeten dort Bargeld und Lebensmittel. Offensichtlich wurde eine Scheibe der Hütte eingeschlagen um in das Innere zu gelangen.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-925-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.