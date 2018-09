Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung für das Wochenende ...

Pressemitteilung für das Wochenende 14.09.2018 bis 16.09.2018 der Polizeiinspektion Remagen

PI Remagen - Im Berichtszeitraum kam es zu 13 Verkehrsunfällen, bei zwei Verkehrsunfällen begingen die Unfallverursacher Verkehrsunfallflucht. Beide flüchtigen Verursacher konnten ermittelt werden. Am Samstag wurde in der Mittagszeit eine Radfahrerin in Remagen-Kripp schwer verletzt, als sie an einer Einmündung mit einem Transporter zusammenstieß. Die Radfahrerin wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Einbruch in das Thermalbad Sinzig Bad Bodendorf

Am Freitag, um 05.30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Remagen ein Einbruch in das Kassenhaus des Thermalschwimmbades Sinzig Bad Bodendorf gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Kassenfenster aufgedrückt und die leere Kasse durchwühlt war. Hierbei wurde das Kassenfenster beschädigt, der oder die Täter verließen den Tatort ohne Beute.

Luftballon verursachte Stromausfall und Flächenbrand

Freitag, 14.09.2018, 16.28 Uhr, Remagen-Oberwinter

Vermutlich wurde durch einen oder mehrere Luftballons ein Kurzschluss in einer Stromleitung im Bereich des Birgeler Kopfes in Oberwinter ausgelöst. Hierdurch kam es nicht nur zum Stromausfall in den Ortslagen Oberwinter und Bandorf, sondern auch zu einem Flächenbrand auf dem Freigelände unterhalb des Sonnenbergweges. Das Feuer breitete sich auf der Freifläche sehr schnell aus und drohte auf das nahgelegene Waldstück überzugreifen. Nur durch den Einsatz aller umliegenden Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Böschungsbrand Bahnhof Sinzig

Freitag, 14.09.2018, 19.30 Uhr Sinzig Bahnhof

Aus noch nicht geklärter Ursache brannte die trockene Böschung im Bereich des Bahnhofes Sinzig. Die alarmierte Feuerwehr Sinzig konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, so dass keine größere Beeinträchtigung des Zugverkehrs zu verzeichnen war.

