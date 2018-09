Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung für das Wochenende ...

Pressemitteilung für das Wochenende 22.09.2018 bis 23.09.2018 der Polizeiinspektion Remagen

Remagen - Remagen-Oberwinter - In der Nacht vom 21.09.2018 auf den 22.09.2018 kam es in Oberwinter im Bereich der Rheinhöhe zu zwei Diebstählen aus PKW. In einem Fall wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Täter erbeuteten eine Geldbörse. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu deponieren. Die Polizei Remagen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Remagen - Am Sonntagmorgen kam es zu einer Trunkenheitsheitsfahrt in der Ortslage Remagen. Der Beschuldigte führte seinen PKW im öffentlichen Stra-ßenverkehr, obwohl er hierzu aufgrund des Konsums alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

