Polizeidirektion Mayen / Sachbeschädigung an Gebäude

Sachbeschädigung an Gebäude

Mayen, Westbahnhofstraße - Am 19.04.2018, kam es in der Zeit von ca.12:00 h - 14:50 h, zu einer Sachbeschädigung an einer Massagepraxis. Bislang unbekannte Täter warfen Steine gegen Fenster der Praxisräume. Hierbei entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 300.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

