Polizeidirektion Mayen / Sachbeschädigung an Geldautomat

Sachbeschädigung an Geldautomat

Kaifenheim - In der Nacht zum Samstag, 29.09.2018 beschädigte eine unbekannte Person einen Geldautomaten in der Raiffeisenbank in Kaifenheim. Ein Bankkunde, der gegen 03.00 Uhr Geld abheben wollte, bemerkte die Beschädigung des Monitors und meldete den Sachverhalt der Polizei, die nach Zeugen für den Vorfall sucht. Hinweise bitte an die Polizei Cochem, Tel.: 02671-9840 oder E-Mail: picochem@polizei.rlp.de

