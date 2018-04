Polizeidirektion Mayen / Sachbeschädigungen an Pkw

Sachbeschädigungen an Pkw

Mayen, Kelberger Str. / Eifelstraße - Am 03.04.2018, kam es im Zeitraum von ca. 08:00 h - 18:00 h, zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. In der Kelberger Straße wurde auf dem Parkplatz der Dachdecker Fachschule das Fahrzeugheck eines Pkw, Audi zerkratzt und in der Eifelstraße wurde ein Scheibenwischblatt eines Pkw, Volvo verbogen. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

