Polizeidirektion Mayen / Schwerer Verkehrsunfall auf der B 258 ...

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 258 zwischen Nürburg und Meuspath.

Nürburg - Heute um 12:50 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 258 zwischen Nürburg und Meuspath ein schwerer Verkehrsunfall bei dem drei Personen schwer und vier Personen leicht verletzt wurden. Es kam zum Auffahrunfall von drei Fahrzeugen welche hintereinander in Richtung Nürburg fuhren. Bei den Verletzten handelt es sich um die Insassen der Fahrzeuge. Die Bundesstraße musste für die Landung des Rettungshubschraubers in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die genauen Umstände zum Unfallhergang werden im Rahmen der weiteren Bearbeitung geklärt. Der Verkehrsunfall steht nicht mit der Abreise von Rock am Ring im Zusammenhang. Bei den beteiligten Personen handelt es sich nicht um Besucher des Festivals.

