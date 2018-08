Polizeidirektion Mayen / Tödlicher Verkehrsunfall

Tödlicher Verkehrsunfall

Münstermaifeld - Am 30.08.2018 gegen 21:10 Uhr kam es auf der Strecke zwischen Lehmen und Münstermaifeld zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Mayen befuhr eine 46 jährige Frau aus der VG Maifeld mit ihrem Fahrrad die L82 in Richtung Münstermaifeld. Kurz vor der Ortslage wurde sie durch einen in gleicher Richtung fahrenden PKW, der von einem 25 jährigen aus der VG Maifeld geführt wurde, aus bislang ungeklärter Ursache erfasst. Die Fahrradfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle. Im Einsatz waren neben der Polizei Mayen das DRK mit Notarzt und die Feuerwehr Münstermaifeld. Durch die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde ein Gutachter mit der Unfallrekonstruktion beauftragt.

