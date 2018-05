Polizeidirektion Mayen / Trotz Verkehrsunfall Glück gehabt

Trotz Verkehrsunfall Glück gehabt

56753 Trimbs L 113 - Ein 23 jähriger Fahrzeugführer befuhr am 7.5.2018 gegen 21.25 Uhr die L 113 in der Gemarkung Trimbs. Infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der dortigen Serpentinenstrecke kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinwand. Das Fahrzeug verlor die Bodenhaftung und fliegt über die Schutzplanke, stürzt eine Böschung hinaus und kommt dann an einem Baum zum Stehen. Unverletzt konnte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug verlassen. Der Gesamtschaden beträgt 7500 Euro.

