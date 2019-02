Polizeidirektion Mayen / Überfall auf Mitarbeiter eines Wettbüros

Überfall auf Mitarbeiter eines Wettbüros

Mayen - Am Valentinstag, 14.02.2019, gegen 23.35 h, wurde in der Koblenzer Straße in Mayen der Mitarbeiter eines Wettbüros beim Verlassen der Arbeitsstelle nach Geschäftsschluss überfallen und niedergeschlagen. Die Täter - vermutlich vier maskierte Männer - verließen der Tatort ohne Beute. Das Opfer erlitt stark blutende Kopfverletzungen, die einen stationäre Versorgung notwendig machten. Der Tatort befindet sich in unmittelbarer Nähe mehrerer Systemgastronomie-Betriebe, die zu diesem Zeitpunkt teilweise noch gut besucht waren. Möglicherweise können Gäste dieser Betriebe oder sonstige Personen sachdienliche Hinweise geben. Die Polizei war anlässlich der Überfalls mit starken Kräften der Polizei Mayen, Autobahnpolizei Mendig und Kripo Koblenz in Einsatz.

Die Polizei war anlässlich der Überfalls mit starken Kräften der Polizei Mayen, Autobahnpolizei Mendig und Kripo Koblenz in Einsatz.

