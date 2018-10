Polizeidirektion Mayen / Unerlaubtes Entfernen von der ...

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle In den Forstwiesen, Bell

Mayen - Eine bislang unbekannte Person beschädigte in der Zeit vom 11.10-12.10.2018 die Grundstücksmauer eines Anwesens in der Straße "In den Forstwiesen", 56745 Bell. Höchstwahrscheinlich fuhr sie mit einem Fahrzeug gegen die Mauer, richtete diese anschließend wieder auf und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Mayen.

