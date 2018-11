Polizeidirektion Mayen / Unfall mit mehren verletzten Personen

Unfall mit mehren verletzten Personen

Gappenach, L 113 - Am 02.11.2018, befuhr gegen 17:00 h, ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Maifeld, mit seinem Pkw, BMW, die K 34 von Küttig kommend in Fahrtrichtung Mertloch. Im Kreuzungsbereich zur L 113 beachtete er nicht die Vorfahrt eines, aus Richtung Gappenach kommenden, Pkw, VW-Golf, der mit zwei Personen besetzt war und von einem 18-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Maifeld, geführt wurde. Es kam zum Unfall mit erheblichen Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des BMW wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in das Krankenhaus Mayen gebracht. Der Fahrer des VW-Golf und dessen Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Kemper Hof.

