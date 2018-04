Polizeidirektion Mayen / Unfall mit zwei Verletzten

Unfall mit zwei Verletzten

Klotten - Drei Pkw fuhren am Montagnachmittag auf der B 49 von Cochem nach Klotten. An der Einmündung vor Klotten hielt das erste Fahrzeug an, das zweite hielt ebenfalls an. Die 19-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeuges konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und schob die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge aufeinander. Bei dem Unfall wurden die 19-jährige aus einem Eifeldorf und der vorausfahrende Fahrer aus Klotten leicht verletzt.

