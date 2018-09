Polizeidirektion Mayen / Verkehrskontrollen

Verkehrskontrollen

Cochem - Am Samstag, 29.09.2018, wurde verstärkt der Zweiradverkehr auf der Bundesstraße 259 (Panoramastraße)zwischen Cochem und Büchel überwacht und Kontrollen durchgeführt. Ein Hauptaugenmerk lag auf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Motorradfahrer sowie auf technischen Veränderungen an den Zweirädern. Bei den ca. 20 durchgeführten Kontrollen wurden 8 Motorradfahrern wegen Veränderungen an der Auspuffanlage die Weiterfahrt bis zur Behebung des Mangels untersagt und es erwarten sie Bußgelder in einer Höhe von 90,- bis 270,- Euro. Ein Motorradfahrer überholte im Überholverbot, was mit einem Bußgeld in Höhe von 70,- Euro und 1 Punkt geahndet wird.

