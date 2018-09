Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfälle

Verkehrsunfälle

Cochem - Im Zeitraum 28.09.2018 bis 30.09.2018 ereigneten sich im Dienstbezirk der PI Cochem 8 Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Personen wurden bei den Unfällen nicht verletzt.

Bei einem Unfall auf der K 22 in der Nähe des Golf-Resorts Cochem stieß am Freitag, 28.09.2018 ein Langholz-Lkw mit seinem Verladekran gegen eine Brücke. Der Fahrer hatte vergessen vor Fahrtantritt den Kran komplett einzufahren. Die Brücke wurde so stark beschädigt, dass sie demontiert werden musste. Die K 22 war im Bereich zwischen Senheim und Cochem-Brauheck für mehrere Stunden komplett gesperrt.

