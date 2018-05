Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfall beim Überholen, ...

Verkehrsunfall beim Überholen, Motorradfahrer leicht verletzt

Barweiler - Am So., (06.05.2018), gg. 12:00h setzten zwei Motorradfahrer auf der B258 bei Barweiler ("Barweiler Berg") zum Überholen eines langsam fahrenden Wohnwagen-Gespanns und eines folgenden Pkw an. In diesem Moment entschloss sich die 72-jährige ebenfalls zu Überholen und übersah dabei die bereits kurz vor bzw. neben ihr befindlichen Motorräder. Einer der Motorradfahrer stürzte beim anschließenden Ausweichmanöver; er wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des Pkw setzte zunächst ihre Fahrt unbeirrt fort, bis sie von einem unabhängigen Zeugen zum Anhalten bewegt werden konnte.

