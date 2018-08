Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen

Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen

56254 Moselkern, B 416 - Am Donnerstag, dem 16.08.18, gegen 10.23 Uhr, befuhr der 52jährige Fahrer eines Mercedes-Benz die B 416 von Moselkern aus kommend in Richtung Hatzenport. Hierbei geriet er, vermutlich aufgrund Sonneneinblendung, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 34jährigen aus dem Landkreis Ludwigsburg. Der 52jährige aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, die fünf Insassen des entgegenkommenden Pkw Toyota leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch einen Rettungshubschrauber und das DRK zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 18.000 EUR. Im Einsatz waren neben dem DRK und der Polizei auch die Feuerwehren Müden und Moselkern.

