Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfall mit erheblichem ...

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Dankerath - Am Donnerstagabend, 24.05.2018 kam es gegen 19:00 Uhr in der Hauptstraße in Dankerath zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein Fahrzeugführer kam, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er durchbrach mit seinem Pkw einen Gartenzaun und kollidierte im Anschluss mit einer massiv gebauten Scheune. Diese drohte daraufhin einzustürzen. Die Gefahrenstelle wurde abgesichert und die Scheune baulich derart gestützt, sodass ein Einstürzen verhindert werden konnte. Vor Ort im Einsatz waren die Polizei Adenau sowie die Feuerwehr aus Dankerath, Trierscheid und Barweiler.

