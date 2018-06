Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Mayen - Am 01.06.2018 ist es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Hausener Straße in Mayen auf dem Parkplatz der dortigen Lebensmittelgeschäfte zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beschädigt wurde ein grauer VW Sportsvan aus dem Zulassungsbereich Mayen-Koblenz, welcher in einer Parklücke geparkt stand. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Mayen zu melden.

