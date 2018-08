Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Adenau - Am Dienstag, 21.08.2018, kam es zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz des "Sport am Ring" in Adenau zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein bisher unbekannter Unfallverursacher prallte gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Roller, wodurch dieser beschädigt wurde. Anschließend wurde der Roller wieder aufgerichtet, vermutlich durch den Unfallverursacher.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Adenau (Tel. 02691/925-0) in Verbindung zu setzen.

