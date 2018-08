Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfall mit Schwerstverletzten

Verkehrsunfall mit Schwerstverletzten

Brücktal - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend, den 31.08.2018 gegen 20:55 Uhr, auf der L 94 zwischen den Ortslagen Brücktal und Boos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein britischer Staatsangehöriger die L 94 aus Fahrtrichtung Boos kommend in Fahrtrichtung Brücktal und missachtete hierbei im Verlauf einer Linkskurve das Rechtsfahrgebot, so dass es im Folgenden zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Pkw-Fahrer kam. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde neben dem britischen Fahrzeugführer, ebenso dessen britischer Beifahrer, als auch der Fahrer des entgegenkommenden Pkw verletzt. Alle unfallbeteiligten Personen wurden durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die L 94 in beide Fahrtrichtungen komplett für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Einsatzunterstützend waren die FFW der Ortsgemeinden Boos, Kelberg, Nachtsheim, Virneburg und Welcherath an der Unfallstelle eingesetzt.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-925-0 piadenau.wache@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.