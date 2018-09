Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfall mit schwerverletztem ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Grafschaft-Bengen - Am Donnerstagabend, gegen 17:26 Uhr, kollidierte auf der Kreisstraße 39 zwischen Bengen und Kirchdaun der PKW Toyota eines 20-jährigen Fahrzeugführers aus dem Ahrkreis im Gegenverkehr mit dem Motorrad eines 70-jährigen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, übersah der PKW-Führer in Fahrtrichtung Bengen fahrend beim Überholvorgang eines vorausfahrenden Fahrradfahrers den entgegenkommenden Motorradfahrer. Das Motorrad und der PKW berührten sich in der Folge, wodurch der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Fall kam. Er musste anschließend schwer-, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt durch den Rettungsdienst in ein hiesiges Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5000 EUR. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ahrweiler (02641/9740) in Verbindung zu setzen.

