Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfall mit schwerverletzter ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bell Richtung Maria Laach - Am 08.09.2018 befuhr ein 26jähriger PKW-Fahrer die K 56 aus Richtung Bell kommend in Richtung Maria Laach. In einer Linkskurve kam er mit seinem PKW aus bislang unerklärlicher Ursache auf den unbefestigten Fahrbahnrand. Hierdurch geriet er ins Schleudern und prallte auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht, über die genauen Verletzungen können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe entnommen.

