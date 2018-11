Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Cochem - Am Freitag, 02.11.2018, gegen 11:10h, wurde eine Fußgängerin auf der B 49, Moselpromenade, in Cochem von einem PKW erfasst. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte die 41-jährige die B 49 zu überqueren ohne auf den Verkehr zu achten. Sie schlug auf der Motorhaube und Windschutzscheibe des herannahenden PKW auf und wurde an Kopf und Oberkörper verletzt. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, Lebensgefahr besteht nicht. Der 18-jährige PKW Führer erlitt einen Schock. Am PKW entstand Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Im Einsatz waren die Polizei Cochem und das DRK. Die B 49 wurde für ca. 10min voll gesperrt.

