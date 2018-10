Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gem. Mayen, K 21-Nordumgehung - Am Sa., den 27.10.18/ 00:55 h wird durch einen Zeugen der verunfallte PKW im vorgenannten Bereich gemeldet. Der verantwortliche 32-jährige Fahrzeugführer ist vor Ort. Dieser befuhr die Nordumgehung i.R. St. Johann und kam dann in einer langgezogenen Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn aufgrund seines alkoholisierten Zustandes und seiner zu hohen Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam auf dem Dach zum liegen. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet neben einer Geldstrafe auch ein mehrmonatiges Fahrverbot. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

