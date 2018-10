Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Mertloch, Bahnhofstraße - Am 17.10.2018, gegen 13:40 h, ereignete sich eine Unfallflucht im Bereich der Bahnhofstraße / Ecke / Polcher Straße. Eine 67-jährige Fahrzeugführerin, aus der VG Maifeld, befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Koillig kommend und wollte mit ihrem Pkw, Renault, nach links in die Polcher Straße einbiegen. Hier beachtete ein männlicher Fahrer eines weißen Pkw, der aus der Polcher Straße in Richtung Naunheim fahren wollte, nicht die Vorfahrt der Renault-Fahrerin. Es kam zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zunächst hielten beide Kfz an der Unfallstelle an und betrachteten ihre Schäden. Als die Fahrzeugführerin die Polizei verständigen wollte, flüchtete der andere Unfallbeteiligte von der Unfallstelle. Der geflüchtete, weiße Pkw, müsste im Bereich der Fahrerseite vorne links ein Schaden aufweisen. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

