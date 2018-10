Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfallflucht am 08.10.2018 in ...

Verkehrsunfallflucht am 08.10.2018 in Einig - Zeugenaufruf

Einig - Am 08.10.2018, vermutlich gegen 10:00 Uhr vormittags, wurde in der Schulstraße in Einig ein am Straßenende vor dem Anwesen Nr. 8 geparkter PKW durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Weiterhin wurde vermutlich durch den gleichen Verursacher in der Schulstraße ein Findling (Stein zur Einfriedung) beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Umstände lassen darauf schließen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lieferwagen oder Kleinlaster gehandelt haben könnte. Dieser hatte sich beim Überfahren des Findlings die Ölwanne beschädigt. Die Ölspur konnte in die Ortschaften Gering, Kollig und Mertloch zurück verfolgt werden. Die Spur verlor sich an einer Bushaltestelle in Mertloch. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Rufnummer 02651/8010 oder E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen Michels, PHK

Telefon: 02651/801-0 pimayen.wache@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.