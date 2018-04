Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfallflucht in Adenau

Verkehrsunfallflucht in Adenau

Adenau - In der Zeit von Montag, den 02.04.2018 bis Dienstag, den 03.04.2018, fuhr ein Fahrzeug auf die Zufahrt des Parkplatzes der Volksbank in Adenau. Dabei fuhr der Fahrzeugführer gegen die Fassade des Volksbankgebäudes. Die Fassade wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Im Anschluss verließ der Fahrzeugführer unerlaubt die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 02691-925-0 mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen.

