Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfallflucht in Mayen, ...

Verkehrsunfallflucht in Mayen, Friedrich-Ebert-Straße

Mayen - In der Zeit von Montag, den 15.10.2018 bis Freitag, den 19.10.2018 wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Mayen ein geparkter schwarzer Pkw Geländewagen beschädigt. Aufgrund der Beschädigung dürfte es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Im Anschluss entfernte sich dieses unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.