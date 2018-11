Polizeidirektion Mayen / Verkehrsunfallzeugen gesucht

Verkehrsunfallzeugen gesucht

Ulmen, B259 - Am Donnerstag, 15.11.2018, 06:40 Uhr ereignete sich in Ulmen auf der B257/259 ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Unfallörtlichkeit war die Abbiegespur zur Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Trier. Hierzu werden noch Zeugen gesucht, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem

Tel. 02671 9840

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671 9840 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.