Polizeidirektion Mayen / Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Mendig, Lessingstraße - In der Nacht vom 09. auf 10.10.2018, kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten ein Fenster des Hauses gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Vermutlich wurden die Einbrecher bei der Tatausführung gestört. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

